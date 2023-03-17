Германии предрекли превращение в несерьезного экономического партнера

REUTERS/Lisi Niesner Берлин проводит неграмотную политику в области энергетики. В будущем он может стать "несерьезным партнером" в экономическом плане, каким сейчас является Евросоюз, заявил лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла.