Татарстан Республикасы көнендә +19 градуска кадәр җылы булачак, явым-төшем көтелми

Татарстан Республикасы көнендә республикада алмашынучан болытлы, явым-төшемсез һава торышы көтелә, төнлә һәм иртән урыны белән томан төшәргә мөмкин, дип хәбәр итә ТР Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү идарәсе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым