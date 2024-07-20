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Закон, порядок, государство

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Сотрудники отдела полиции п. Архыз Карачаево-Черкесии отыскали потерявшегося в горах человека с ограниченным состоянием здоровья

Сотрудники отдела полиции п. Архыз Карачаево-Черкесии отыскали потерявшегося в горах человека с ограниченным состоянием здоровья

Сообщение о том, что в горах в районе п. Архыз потерялся 29-летний житель Краснодарского края, инвалид детства, поступило в полицию в четверг 18 июля около 18 часов от родителей мужчины.

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