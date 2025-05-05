Есть люди, которые не верят даже прогнозам государственного метеорологического института, если не прочтут их в своей газете Представляем прогноз на 5 мая в Орле

Есть люди, которые не верят даже прогнозам государственного метеорологического института, если не прочтут их в своей газете Представляем прогноз на 5 мая в ОрлеСегодня, 5 мая, воздух напоен теплом, и термометр показывает +17°C.
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