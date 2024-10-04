Московские специалисты восстанавливают медучреждения в Луганске и Донецке

В рамках соглашений между правительствами Москвы и Луганской и Донецкой народных республик столичные специалисты помогают восстанавливать на территории Луганска и Донецка многоквартирные дома, учреждения здравоохранения и образования, инженерные сети, готовить города к зиме, ремонтируют дороги и благоустраивают общественные пространства.