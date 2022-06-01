Последние новости

32 384 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Сафронов
    Я не "сын лесоруба", однако тоже недоволен Путиным по той причине, что он слишком бережно относиться к врагам РОССИИ.Недовольные Путин...
  • Сергей Лепехов
    Ага: Россия сама-то из этих ресурсов электронные компоненты производить способна? Или в итоге благополучно вернёмся н...Мировой рынок лиш...
  • Александр Синицын
    ...не следует обижать ,... он не дурак , он "клован"....В Киеве паника : ...

Это нога кого надо нога!

Это нога кого надо нога!

В Турции заявили, что страна не обязана спрашивать разрешения на операции в Сирии- Что там Макдональдс, уже объявил об уходе из Турции?- Закон о ленд-лизе для Сирии США уже разработали?- Асад уже стал самым влиятельным человеком по версии Time?- Американцы начали финансовые вливания в Сирию?- Сборную Турции уже отстранили от Олимпиады?- Урсула фон дер Ляйен уже приехала в Сирию и хватается там за сердце?Судя по поведению НАТО, Евросоюза, Англии никто Турции препоны ставить не будет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх