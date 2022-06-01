Это нога кого надо нога!

В Турции заявили, что страна не обязана спрашивать разрешения на операции в Сирии- Что там Макдональдс, уже объявил об уходе из Турции?- Закон о ленд-лизе для Сирии США уже разработали?- Асад уже стал самым влиятельным человеком по версии Time?- Американцы начали финансовые вливания в Сирию?- Сборную Турции уже отстранили от Олимпиады?- Урсула фон дер Ляйен уже приехала в Сирию и хватается там за сердце?Судя по поведению НАТО, Евросоюза, Англии никто Турции препоны ставить не будет.