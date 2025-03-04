Сергаева назвала своей целью помочь гимнасткам вернуться на мировую арену

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева в интервью "СЭ" заявила о намерении помочь российским спортсменкам выйти на международную арену с высоко поднятой головой, чтобы доказать, что сборная России остается на том же высоком уровне, где была раньше.
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