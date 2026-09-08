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Иркутск Сегодня

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Прокуратура взяла на контроль проверки после серии ДТП с детьми в Иркутске и районе

Прокуратура Иркутской области взяла на контроль проверки Госавтоинспекции по фактам травмирования несовершеннолетних в ДТП, произошедших в Иркутске и Иркутском районе в конце августа — начале сентября.

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