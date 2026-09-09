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ТАСС

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В Томске создали более 250 макетов на чемпионате по строительству башен

В Томске создали более 250 макетов на чемпионате по строительству башен

ТОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. первокурсников Томского политехнического университета (ТПУ) приняли участие в III Инженерном кубке имени создателя Останкинской телебашни Николая Никитина, где построили 259 башен, передает с мероприятия корреспондент ТАСС.

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