В Томске создали более 250 макетов на чемпионате по строительству башен

ТОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. первокурсников Томского политехнического университета (ТПУ) приняли участие в III Инженерном кубке имени создателя Останкинской телебашни Николая Никитина, где построили 259 башен, передает с мероприятия корреспондент ТАСС.
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