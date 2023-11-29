ВадимSi vis pacem, para bellum Шел третий месяц Великой Отечественной войны. Красная армия отступала по всему фронту, уже были оставлены Белоруссия и почти все прибалтийские республики.
Приказано бомбить Берлин
Комментарии
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Naum and Nina Dolgonosov
Мне 87 лет. Мой брат старше меня на 10 лет, был авиатором. И говорил, что принимал участие в бомбежках Берлина в начале войны в качестве штурмана. Он всю жизнь отдал авиации. Преподавал в Ейском училище, Окончил Академию в Ленинграде.
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