Приказано бомбить Берлин ﻿

Naum and Nina Dolgonosov

Мне 87 лет. Мой брат старше меня на 10 лет, был авиатором. И говорил, что принимал участие в бомбежках Берлина в начале войны в качестве штурмана. Он всю жизнь отдал авиации. Преподавал в Ейском училище, Окончил Академию в Ленинграде.