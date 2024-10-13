Дотком: Власти США поддерживают геноцид в Газе и любят убивать людей

Бизнесмен из Федеративной Республики Германия обвинил правительство Соединённых Штатов Америки в том, что оно оказывает поддержку израильским Вооружённым силам, которые устраивают «геноцид» на территории сектора Газа.
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