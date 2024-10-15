Великобритания заморозила диалог с Грузией и отменила переговоры в сфере обороны

Великобритания заморозила диалог с Грузией и отменила переговоры в оборонной сфере. Соответствующее заявление сделал посол Соединенного Королевства в закавказской республике Гаррет Уорд, информирует ТАСС.
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