Не видим здесь перспектив, не чувствуем себя в безопасности. Объясняю, почему мы решили уехать из России

Медвежий уголПолитикаНе видим здесь перспектив, не чувствуем себя в безопасности. Объясняю, почему мы решили уехать из России автор - Гипертаблоид на Дзене Не вижу в России перспектив для себя и будущего для своих детей.Вернуться к статье11936НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий DedАхтор ты просто дебил . Думаю умный заказчик твоего опуса тебе не заплатит . Это ты игде видел в РФ = умных предпринимателей = которым нужна ипотека . Ты простой БАРЫГА и можешь валить хоть к чёру на рога только назад не просись .КПКсения ПавловаЭто провокатор. В смысле, настоящий. И этот вброс имеет определённую цель.ВДвалерий двойнишниковВ яблочко! Поддерживаю!!олег ведерниковтак - провокатор - мыколка попэрдышшенко - сракомой из крижопеля -- вот только то что в РОССИИ плохо - почему то не знают русские немцы - ежегодно их около 10 000 возвращается к нам на пмж а желает около 500 000Александр100% заказная писулька.саша пупкинНу дык перышко в жопу для легкости)))Николай БеляковС дуба рухнул. Беги, беги, волка ноги кормят.VCVasilii ChitinВ объяснениях - набор либеральных пропагандистских клише. Шеф, усё пропало! А опросник показывает, как к словесному поносу автора относятся люди.Владимир ПлотниковДумаю, не нужно путать страну и государство.Евгений ГоголевЭто как? Страны без государственных институтов нет, а значит и исчезает Родина. Власов так же пел в концлагерях советским военнопленным, когда набирал бойцов РОА, для борьбы с большевистским государством, за освобождение страны Россия.ММосквичПредставьте себе, что страна и государственные институты это абсолютно разные вещи. Власов тут вообще притянут за уши.Евгений ГоголевНе убедили. Где аргументы?АСАлександр СПиздуй вафлоид,и подобных себе забери,только без возвратаЗоя КопаньЯвно какой то спереди с чубом кропает из по их наименованию г.Днепра(Днепропетровск), они переехали из Чехии в Хохлофашистостан,их специально таких набирают для информационной войны с нами,но тут у них большой облом,народ у нас памятлив все помнит начиная с 90-х и ранее(любим все таки мы историю), поэтому мы и отличаемся от них ,не порим горячку,а все анализируем и делаем выводы!Зоя КопаньПоэтому то Путин и не закрывает страну,от ковида,как Китай,а то такое подымется вот от таких перерожденцев,тварей делающих на все на хайпе!алексейКакой-то ублюдок писалАЛИСАblogerОн не ублюдок, он просто нашел тему, на которой можно подзаработать. Больше комментов - больше бабок. А мы ему помогаем.ПСПавел СмирновВас гонит страх, вы просто трус, ни здесь в России не в других странах вам места нет потому что вы трус и как всегда трусам кто-то должен думать и делать за них. Такого нет нигде в мире. Ты родился не для того чтобы Мир для тебя, а для того чтобы ты для Мира и только тогда тебе будет счастье... Но твой эгоизм далеко не здоров, он деформирован абсолютно. Поезжай, помотайся, и еще с каким удовольствием будешь ностальгировать по России где-то там...Mike MikeЕсть хорошая скандинавская пословица - сделай богатым и успешным себя и свою семью и ты сделаешь богатым и успешным свою страну. Принцип абсолютно полярен. Кто тебе сказал, что не мир для меня, а я что-то обязан "миру"?Александр ИДа ты алигарх !!!!ПСПавел СмирновА что обязательно кто-то должен мне говорить, это тебе блогеры в уши надули мути. Не мучайся здесь, поезжай и тогда все поймешь...Mike MikeТак ты сам эту херню придумал, философ диванный?))) Авторитетно. Мне не нужно никуда уезжать - у меня два гражданства. И меня это вполне устраивает. Совок сдох, слава богу.ПСПавел СмирновЧитай карла карлова, я присоединяюсь к нему(ней).ВДвалерий двойнишниковМикола Мike Mike нищеброд, бомж. Прогрыз в Окраине газовую трубу и сбежал в Россию. К тому же заднеприводной, за что не раз получал по едалу. Очень зол на Россию.Mike MikeС двоешниковым поаккуратнее - он всех в свои ряды агитирует. Меня не раз звал "отдохнуть в Карелии" за его счет. Типичный и реальный пидор, который ищет здесь себе партнеров. И, я могу это доказать. Скан предложений прилагается.карла карловаАвтор,кому интересно знать ,что вы хотите уехать из России?Вы кто и кому вы интересны? Какая-то жалкая статейка и также выглядите вы в глазах читателей.Я сомневаюсь,что балканские страны приобретут ценного "кадра",чужаков-приспособленцев нигде не любят.Владимир EвтушенкоГерр комендант сегодня — это вчерашний бульбофюрер." Дальше помои подонка неинтересныСергей ГолоцуковНе понимаю, человек хвастается кругозором, детьми, а то что скоро люди категории купи-продай будут стоять перед пропастью, он даже и не предполагает. Они, потребители, сожрут Землю, а то, что останется поделить не смогут и добьют друг друга или спалят. Бомб хватит спалить всех раз 10. Только ограничения во всем могут спасти еще Землю и популяцию.Владимир СиденкоА кто это вообще? Кому интересны твои сопли. Хочешь уехать - вперёд! Флаг тебе в руки и барабан на шею. Инвестор ср@ный! И инвестиции наверняка имеет за участие в коррупционных схемах из наших денег бюджетных. Скорее всего спешит уехать пока ФСБ не закрыли выезд.Владимир МедведевТебя здесь не поняли, не оценили, так и там не оценят. Перестань хренью заниматься, начинай работать и везде ко двору придешься.VVsevolod"Я инвестирую свои знания, время, опыт, сбережения." А это все, ты, сцука, где получил? При чем бесплатно! С таких надо брать плату за все полученные в России знания, и пусть катятся куда хотят. Там их ждут, не дождутся с распростертыми объятиями. Видел я таких и в Канаде, и в Испании, и в Израиле. Где они, те молочные реки в кисельных берегах, куда они так стремились, обгаживая по дороге Родину?Mike MikeА если не бесплатно? Ты сколько за свою жизнь налогов заплатил? А он, может быть - в разы больше. Но, так и не получил того, что хотел. Имеет полное право на выбор.VVsevolodЛариса Галахова уже ответила за меня.Mike MikeКто это и кому ответила? Ты мне предлагаешь погуглить?))VVsevolodСледующий комент. Ты не очень-то смышленый:VVsevolodЛариса Галаховаю Что-то похожее я слышала от Серебрякова.Mike MikeЯ отвечаю на сообщения в смартфоне, ты мне предлагаешь всю ветку штудировать, смышленый наш? И ответ конечно фееричный - одна тупорылая что-то сплюнула, второй под этим подписался. А кто и что сказал - хер его знает.)))VVsevolodА не пойти ли тебе в пешее секс путешествие, ублюдочный ты наш?Mike MikeЗавали едало, уебок. Ты никто и звать тебя никак - диванный эксперт херов, который за всю свою никчемную жизнь не заработал даже на обучение одного своего выкидыша в средней школе.ВДвалерий двойнишниковMike Mike просто приблудный идиот с Окраины...ВДвалерий двойнишниковMike Mike уже был в "пешем эротическом"...в Новосибирске на слете заднеприводных. Сказал больше не поедет-бьют больно.Лариса ГалаховаЧто-то похожее я слышала от Серебрякова.НадеждаКоторый прискакал обратно, не солоно хлебавши)NNata"Как лист осенний на ветру..."Валерий АлексеевЛетят перелетные птицы В осенней дали голубой, Летят они в жаркие страны, А я остаюся с тобой. А я остаюся с тобою, Родная навеки страна! Не нужен мне берег турецкий, И Африка мне не нужна. Немало я стран перевидел, Шагая с винтовкой в руке. И не было горше печали, Чем жить от тебя вдалеке. Немало я дум передумал С друзьями в далеком краю. И не было большего долга, Чем выполнить волю твою. Пускай утопал я в болотах, Пускай замерзал я на льду, Но если ты скажешь мне снова, Я снова все это пройду. Желанья свои и надежды Связал я навеки с тобой — С твоею суровой и ясной, С твоею завидной судьбой. Летят перелетные птицы Ушедшее лето искать. Летят они в жаркие страны, А я не хочу улетать, А я остаюся с тобою, Родная моя сторона! Не нужно мне солнце чужое, Чужая земля не нужна.Сергей РоссиХорошо, что заметка не про дуэли, а то ты бы "Евгения Онегина" скопираздилВалерий АлексеевТы даже про Пушкина слышал? Ну, почти вундеркинд.Евгений ГоголевОн кореш аффтыра.Валерий АлексеевНу как же без поддержки.Elena Matveevaэто песня из сороковых- пятидесятых годов, что тут странного?Евгений ГоголевУгомонись, никто тебя не поддерживает. Так нормально?Валерий АлексеевА я прошу поддержки?Сергей РоссиНу уж стишки перепечатывать на срачном форуме не догадался. Ты первый такой хернец отметился. Давай ещё прозоц побалуй, пока не послали..Валерий АлексеевУчись.Только я не перепечатываю, а копирую. Это быстрее. Проза уже была. Прозевал.ВДвалерий двойнишниковВот и поэты подтянулись....ВДвалерий двойнишниковЭтот власовецб Алексеев на всех кидается -кто против шерсти. Мож больной?ВДвалерий двойнишниковОпять ты дебил за свое...хотя, приятно наблюдать за судорогами малограмотных антисоветчиков.Валерий АлексеевИди в эротическое путешествие.Валерий АлексеевУстал, ведь. Отдохни. Съешь конфетку, если бюджет позволяет.Сергей РоссиСтранно, зачем она здесь.Сергей РоссиТы хоть свои мысли имеешь?)) перепечатки это на других ресурсах.Валерий АлексеевМысли только для умных.ВДвалерий двойнишниковМой друг, я столько для тебя сделал и сделаю еще...читай меня, конспектируй меня, иначе как Шариков, не уживешься с людьми. Удачи мой юный друг!-)))Валерий АлексеевБитому неймётся.ВДвалерий двойнишниковДва слова от себя, прогресс))) Браво! Не пропускай не одного моего поста, угу...ЮСЮдкевич СергейТолько обратно не проситесь. Попутного ветра.Иван ВасильевНу и катись колбаской по ...Сергей РоссиЯ уже писал, всё в рамках тренда. Спиз.. ть и свалить. А если не можешь сп.. ть, сиди ругайся. Национальная идеология...ААлексей"Национальная идеология? Какой нации?ПРОСТО ВАЛЕРИЙА Вы уже много спи@дили? Раз не ругаетесь. У кого? Сколько? Мне не для прокуратуры, а так...понять, сколько же ещё в стране дармоедов.Сергей РоссиТвоейСергей РоссиНет. Дураков и баранов ещё много. А Вы кормилец, как я понялААлексейЯ Русич, и в моей идеологии такого нет.ПРОСТО ВАЛЕРИЙ"росси", таких, гавнюков, как вы, я ещё в детстве ставил раком. А сейчас... А сейчас могу и по другому. Не люблю, знаете ли , кАзлов.Сергей РоссиНу кто то должен и создавать то, что потом сп.. ятСергей РоссиВалера. Что ты можешь. Иди дрочи пьяным неграмПФПетр ФедотовОдни сопли. Чего же автор достиг, что боится потерять , продолжая жить в России? Главное, вспоминай песню, когда появится желание вернуться: ...а теперь ты не проси, и на луну не голоси... Более того, писака , даже обозначил себя, как Гипертаблоид, что означает Громадная морда, стало быть пора ехать из России, она обойдётся без таких.Наталья Персидская"Достало жить в съемном жилье, постоянно переезжать, куда-то лезть, карабкаться, превозмогая себя." Видимо заграницей это делать слаще)))ММосквичА вы сами как думаете, Наталья Персидская?Наталья ПерсидскаяА Вам не очевидно очевидное?ММосквичЕсли для вас это очевидное, то это не значит, что это так для всех остальных.НадеждаЕму дадут место в общежитии, будут выплачивать 500 евро социалки и он будет безумно счастлив, что живет на западе "на халяву" да еще ему и платят за "ничегонеделание", а в России нужно работать, чтобы жить и содержать семью...Наталья ПерсидскаяЯ свое мнение никому навязываю, а автор свое выставил на публичное обсуждение, поэтому пусть терпит, да и Вы вместе с ним.Наталья ПерсидскаяДа он, пожалуй, совсем не на 500 евро рассчитывает... У него же ум, талант, знания, инвестиции и т.д. Хотя насчет ума вопрос спорный, раз его Прибалтика привлекает.НадеждаУгу, бесспорно, ум-талант-знания-инвестиции и все в одном флаконе!) Если бы был таким успешным, то понимал, что никому он и нигде не уперся и только Россия терпит таких безмозглых всепропальщиков...)ММосквичТак ведь и автор также не навязывает свое мнение ни вам, ни другим участникам форума, ведь выставить на публичное обсуждение и навязать свое мнение - разные вещи. Вы не находите?Наталья ПерсидскаяЯ не говорю, что автор навязывает мнение, я говорю о том, что он должен быть готов к любым высказываниям. И, кстати, ниже Вы предлагаете любить Родину молча, так предложите автору просто молча уехать, а не постить тут достаточно убогие статейки. И если этот "литературный дар" он тоже собирается монетизировать заграницей, то жить ему в коробке под мостом.ММосквичАвтор просто высказал свою точку зрения, с ней можно соглашаться или нет, но зачем этот поток оскорблений и ушаты грязи? Уважаемые господа "патриоты", любите Родину молча, хотя на любовь это в ряд ли похоже.ПФПетр ФедотовДело в том, что данный материал носит не информационный характер, а пропаганды. Насчет " любите Родину молча", домолчались до того , что сейчас идет выяснение, кто победил в ВОВ, СССР, США или Англия ? И никакие аргументы, со стороны российских дипломатов, не воспринимаются.Наталья ПерсидскаяТ.е. автор может не любить громко, а мы должны любить молча?ПРОСТО ВАЛЕРИЙУ Вас ник - класный. Это слово ненавидит пол-России. Специально такой выбрали?))))Сергей РоссиЗависть, Валера, плохое чувствоММосквичДа, я москвич и представьте себе горжусь этим, причем с полным правом считаю себя коренным москвичем. Мой прадед уходил из нашего города на русско-турецкую войну освобождать братушек. А разве вы, ПРОСТО ВАЛЕРИЙ, не гордитесь своей Родиной?ММосквичДа любите , кто вам запретит, только без ругани и фанатизма.ММосквичТак именно об этом у нас не молчали никогда ни в плане пропаганды, ни в плане "информационного характера". И если ныне "никакие аргументы, со стороны российских дипломатов, не воспринимаются", то это говорит скорее о слабости нашей дипломатии, а заодно и слабости нашей пропаганды и "информационного характера" наших СМИ.Елена TimmТакого взрыва пуканов ещё поискать надо. )))ММарияАвтора гнать в шею из России!!!Марина НиколаеваТак он или они в России и не живёт. Так что переезд простое враньё.ПРОСТО ВАЛЕРИЙЭх.... Если бы вся пена дрыснула из России .. Автор! Езжайте-летите-ползите из моей страны! И прихватите с собой ещё хоть пару десятков таких, как вы!!! Спасибо за честное признание, и пусть ваше желание сбудется в ближайшие дни! Обещаю, лично я - не буду злорадствовать, если в землях, выбранных вами что то пойдёт не так, как в ваших мечтах, и не буду завидовать, если у вас Там все сложится- так, как хотите. Только освободите русскую землю от себя. И.... попутного ветра в спину! Не возвращайтесь!Natalia NikonorovaЯ то только - за. Пусть уезжает и, главное, со своими детьми. Вот уж они наверняка воспитаны врагами России. Одно не могу понять, где и в чем таких как автор обижали. А то, что говорить они могут, где хотят и что хотят без всякой для себя опасности, это очевидно. Так что свобода слова, которая так важна автору, есть. А чего не хватает? Жилья нет, но это ваша проблема. Кто хотел, все построили. Уж если не построили здесь, то нет никаких шансов построить хоть в той же Словакии и Болгарии.Комментировать
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