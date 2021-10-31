Медвежий угол

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Не видим здесь перспектив, не чувствуем себя в безопасности. Объясняю, почему мы решили уехать из России

Не видим здесь перспектив, не чувствуем себя в безопасности. Объясняю, почему мы решили уехать из России

автор - Гипертаблоид на Дзене Не вижу в России перспектив для себя и будущего для своих детей.

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Юрий Ded
Ахтор ты просто дебил . Думаю умный заказчик твоего опуса тебе не заплатит . Это ты игде видел в РФ = умных предпринимателей = которым нужна ипотека . Ты простой БАРЫГА и можешь валить хоть к чёру на рога только назад не просись .
Ксения Павлова
Это провокатор. В смысле, настоящий. И этот вброс имеет определённую цель.
валерий двойнишников
В яблочко! Поддерживаю!!
олег ведерников
так - провокатор - мыколка попэрдышшенко - сракомой из крижопеля -- вот только то что в РОССИИ плохо - почему то не знают русские немцы - ежегодно их около 10 000 возвращается к нам на пмж а желает около 500 000
Александр
100% заказная писулька.
саша пупкин
Ну дык перышко в жопу для легкости)))
Николай Беляков
С дуба рухнул. Беги, беги, волка ноги кормят.
Vasilii Chitin
В объяснениях - набор либеральных пропагандистских клише. Шеф, усё пропало! А опросник показывает, как к словесному поносу автора относятся люди.
Владимир Плотников
Думаю, не нужно путать страну и государство.
Евгений Гоголев
Это как? Страны без государственных институтов нет, а значит и исчезает Родина. Власов так же пел в концлагерях советским военнопленным, когда набирал бойцов РОА, для борьбы с большевистским государством, за освобождение страны Россия.
Москвич
Представьте себе, что страна и государственные институты это абсолютно разные вещи. Власов тут вообще притянут за уши.
Евгений Гоголев
Не убедили. Где аргументы?
Александр С
Пиздуй вафлоид,и подобных себе забери,только без возврата
Зоя Копань
Явно какой то спереди с чубом кропает из по их наименованию г.Днепра(Днепропетровск), они переехали из Чехии в Хохлофашистостан,их специально таких набирают для информационной войны с нами,но тут у них большой облом,народ у нас памятлив все помнит начиная с 90-х и ранее(любим все таки мы историю), поэтому мы и отличаемся от них ,не порим горячку,а все анализируем и делаем выводы!
Зоя Копань
Поэтому то Путин и не закрывает страну,от ковида,как Китай,а то такое подымется вот от таких перерожденцев,тварей делающих на все на хайпе!
алексей
Какой-то ублюдок писал
АЛИСАbloger
Он не ублюдок, он просто нашел тему, на которой можно подзаработать. Больше комментов - больше бабок. А мы ему помогаем.
Павел Смирнов
Вас гонит страх, вы просто трус, ни здесь в России не в других странах вам места нет потому что вы трус и как всегда трусам кто-то должен думать и делать за них. Такого нет нигде в мире. Ты родился не для того чтобы Мир для тебя, а для того чтобы ты для Мира и только тогда тебе будет счастье... Но твой эгоизм далеко не здоров, он деформирован абсолютно. Поезжай, помотайся, и еще с каким удовольствием будешь ностальгировать по России где-то там...
Mike Mike
Есть хорошая скандинавская пословица - сделай богатым и успешным себя и свою семью и ты сделаешь богатым и успешным свою страну. Принцип абсолютно полярен. Кто тебе сказал, что не мир для меня, а я что-то обязан "миру"?
Александр И
Да ты алигарх !!!!
Павел Смирнов
А что обязательно кто-то должен мне говорить, это тебе блогеры в уши надули мути. Не мучайся здесь, поезжай и тогда все поймешь...
Mike Mike
Так ты сам эту херню придумал, философ диванный?))) Авторитетно. Мне не нужно никуда уезжать - у меня два гражданства. И меня это вполне устраивает. Совок сдох, слава богу.
Павел Смирнов
Читай карла карлова, я присоединяюсь к нему(ней).
валерий двойнишников
Микола Мike Mike нищеброд, бомж. Прогрыз в Окраине газовую трубу и сбежал в Россию. К тому же заднеприводной, за что не раз получал по едалу. Очень зол на Россию.
Mike Mike
С двоешниковым поаккуратнее - он всех в свои ряды агитирует. Меня не раз звал "отдохнуть в Карелии" за его счет. Типичный и реальный пидор, который ищет здесь себе партнеров. И, я могу это доказать. Скан предложений прилагается.
карла карлова
Автор,кому интересно знать ,что вы хотите уехать из России?Вы кто и кому вы интересны? Какая-то жалкая статейка и также выглядите вы в глазах читателей.Я сомневаюсь,что балканские страны приобретут ценного "кадра",чужаков-приспособленцев нигде не любят.
Владимир Eвтушенко
Герр комендант сегодня — это вчерашний бульбофюрер." Дальше помои подонка неинтересны
Сергей Голоцуков
Не понимаю, человек хвастается кругозором, детьми, а то что скоро люди категории купи-продай будут стоять перед пропастью, он даже и не предполагает. Они, потребители, сожрут Землю, а то, что останется поделить не смогут и добьют друг друга или спалят. Бомб хватит спалить всех раз 10. Только ограничения во всем могут спасти еще Землю и популяцию.
Владимир Сиденко
А кто это вообще? Кому интересны твои сопли. Хочешь уехать - вперёд! Флаг тебе в руки и барабан на шею. Инвестор ср@ный! И инвестиции наверняка имеет за участие в коррупционных схемах из наших денег бюджетных. Скорее всего спешит уехать пока ФСБ не закрыли выезд.
Владимир Медведев
Тебя здесь не поняли, не оценили, так и там не оценят. Перестань хренью заниматься, начинай работать и везде ко двору придешься.
Vsevolod
"Я инвестирую свои знания, время, опыт, сбережения." А это все, ты, сцука, где получил? При чем бесплатно! С таких надо брать плату за все полученные в России знания, и пусть катятся куда хотят. Там их ждут, не дождутся с распростертыми объятиями. Видел я таких и в Канаде, и в Испании, и в Израиле. Где они, те молочные реки в кисельных берегах, куда они так стремились, обгаживая по дороге Родину?
Mike Mike
А если не бесплатно? Ты сколько за свою жизнь налогов заплатил? А он, может быть - в разы больше. Но, так и не получил того, что хотел. Имеет полное право на выбор.
Vsevolod
Лариса Галахова уже ответила за меня.
Mike Mike
Кто это и кому ответила? Ты мне предлагаешь погуглить?))
Vsevolod
Следующий комент. Ты не очень-то смышленый:
Vsevolod
Лариса Галаховаю Что-то похожее я слышала от Серебрякова.
Mike Mike
Я отвечаю на сообщения в смартфоне, ты мне предлагаешь всю ветку штудировать, смышленый наш? И ответ конечно фееричный - одна тупорылая что-то сплюнула, второй под этим подписался. А кто и что сказал - хер его знает.)))
Vsevolod
А не пойти ли тебе в пешее секс путешествие, ублюдочный ты наш?
Mike Mike
Завали едало, уебок. Ты никто и звать тебя никак - диванный эксперт херов, который за всю свою никчемную жизнь не заработал даже на обучение одного своего выкидыша в средней школе.
валерий двойнишников
Mike Mike просто приблудный идиот с Окраины...
валерий двойнишников
Mike Mike уже был в "пешем эротическом"...в Новосибирске на слете заднеприводных. Сказал больше не поедет-бьют больно.
Лариса Галахова
Что-то похожее я слышала от Серебрякова.
Надежда
Который прискакал обратно, не солоно хлебавши)
Nata
"Как лист осенний на ветру..."
Валерий Алексеев
Летят перелетные птицы В осенней дали голубой, Летят они в жаркие страны, А я остаюся с тобой. А я остаюся с тобою, Родная навеки страна! Не нужен мне берег турецкий, И Африка мне не нужна. Немало я стран перевидел, Шагая с винтовкой в руке. И не было горше печали, Чем жить от тебя вдалеке. Немало я дум передумал С друзьями в далеком краю. И не было большего долга, Чем выполнить волю твою. Пускай утопал я в болотах, Пускай замерзал я на льду, Но если ты скажешь мне снова, Я снова все это пройду. Желанья свои и надежды Связал я навеки с тобой — С твоею суровой и ясной, С твоею завидной судьбой. Летят перелетные птицы Ушедшее лето искать. Летят они в жаркие страны, А я не хочу улетать, А я остаюся с тобою, Родная моя сторона! Не нужно мне солнце чужое, Чужая земля не нужна.
Сергей Росси
Хорошо, что заметка не про дуэли, а то ты бы "Евгения Онегина" скопираздил
Валерий Алексеев
Ты даже про Пушкина слышал? Ну, почти вундеркинд.
Евгений Гоголев
Он кореш аффтыра.
Валерий Алексеев
Ну как же без поддержки.
Elena Matveeva
это песня из сороковых- пятидесятых годов, что тут странного?
Евгений Гоголев
Угомонись, никто тебя не поддерживает. Так нормально?
Валерий Алексеев
А я прошу поддержки?
Сергей Росси
Ну уж стишки перепечатывать на срачном форуме не догадался. Ты первый такой хернец отметился. Давай ещё прозоц побалуй, пока не послали..
Валерий Алексеев
Учись.Только я не перепечатываю, а копирую. Это быстрее. Проза уже была. Прозевал.
валерий двойнишников
Вот и поэты подтянулись....
валерий двойнишников
Этот власовецб Алексеев на всех кидается -кто против шерсти. Мож больной?
валерий двойнишников
Опять ты дебил за свое...хотя, приятно наблюдать за судорогами малограмотных антисоветчиков.
Валерий Алексеев
Иди в эротическое путешествие.
Валерий Алексеев
Устал, ведь. Отдохни. Съешь конфетку, если бюджет позволяет.
Сергей Росси
Странно, зачем она здесь.
Сергей Росси
Ты хоть свои мысли имеешь?)) перепечатки это на других ресурсах.
Валерий Алексеев
Мысли только для умных.
валерий двойнишников
Мой друг, я столько для тебя сделал и сделаю еще...читай меня, конспектируй меня, иначе как Шариков, не уживешься с людьми. Удачи мой юный друг!-)))
Валерий Алексеев
Битому неймётся.
валерий двойнишников
Два слова от себя, прогресс))) Браво! Не пропускай не одного моего поста, угу...
Юдкевич Сергей
Только обратно не проситесь. Попутного ветра.
Иван Васильев
Ну и катись колбаской по ...
Сергей Росси
Я уже писал, всё в рамках тренда. Спиз.. ть и свалить. А если не можешь сп.. ть, сиди ругайся. Национальная идеология...
Алексей
"Национальная идеология? Какой нации?
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
А Вы уже много спи@дили? Раз не ругаетесь. У кого? Сколько? Мне не для прокуратуры, а так...понять, сколько же ещё в стране дармоедов.
Сергей Росси
Твоей
Сергей Росси
Нет. Дураков и баранов ещё много. А Вы кормилец, как я понял
Алексей
Я Русич, и в моей идеологии такого нет.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
"росси", таких, гавнюков, как вы, я ещё в детстве ставил раком. А сейчас... А сейчас могу и по другому. Не люблю, знаете ли , кАзлов.
Сергей Росси
Ну кто то должен и создавать то, что потом сп.. ят
Сергей Росси
Валера. Что ты можешь. Иди дрочи пьяным неграм
Петр Федотов
Одни сопли. Чего же автор достиг, что боится потерять , продолжая жить в России? Главное, вспоминай песню, когда появится желание вернуться: ...а теперь ты не проси, и на луну не голоси... Более того, писака , даже обозначил себя, как Гипертаблоид, что означает Громадная морда, стало быть пора ехать из России, она обойдётся без таких.
Наталья Персидская
"Достало жить в съемном жилье, постоянно переезжать, куда-то лезть, карабкаться, превозмогая себя." Видимо заграницей это делать слаще)))
Москвич
А вы сами как думаете, Наталья Персидская?
Наталья Персидская
А Вам не очевидно очевидное?
Москвич
Если для вас это очевидное, то это не значит, что это так для всех остальных.
Надежда
Ему дадут место в общежитии, будут выплачивать 500 евро социалки и он будет безумно счастлив, что живет на западе "на халяву" да еще ему и платят за "ничегонеделание", а в России нужно работать, чтобы жить и содержать семью...
Наталья Персидская
Я свое мнение никому навязываю, а автор свое выставил на публичное обсуждение, поэтому пусть терпит, да и Вы вместе с ним.
Наталья Персидская
Да он, пожалуй, совсем не на 500 евро рассчитывает... У него же ум, талант, знания, инвестиции и т.д. Хотя насчет ума вопрос спорный, раз его Прибалтика привлекает.
Надежда
Угу, бесспорно, ум-талант-знания-инвестиции и все в одном флаконе!) Если бы был таким успешным, то понимал, что никому он и нигде не уперся и только Россия терпит таких безмозглых всепропальщиков...)
Москвич
Так ведь и автор также не навязывает свое мнение ни вам, ни другим участникам форума, ведь выставить на публичное обсуждение и навязать свое мнение - разные вещи. Вы не находите?
Наталья Персидская
Я не говорю, что автор навязывает мнение, я говорю о том, что он должен быть готов к любым высказываниям. И, кстати, ниже Вы предлагаете любить Родину молча, так предложите автору просто молча уехать, а не постить тут достаточно убогие статейки. И если этот "литературный дар" он тоже собирается монетизировать заграницей, то жить ему в коробке под мостом.
Москвич
Автор просто высказал свою точку зрения, с ней можно соглашаться или нет, но зачем этот поток оскорблений и ушаты грязи? Уважаемые господа "патриоты", любите Родину молча, хотя на любовь это в ряд ли похоже.
Петр Федотов
Дело в том, что данный материал носит не информационный характер, а пропаганды. Насчет " любите Родину молча", домолчались до того , что сейчас идет выяснение, кто победил в ВОВ, СССР, США или Англия ? И никакие аргументы, со стороны российских дипломатов, не воспринимаются.
Наталья Персидская
Т.е. автор может не любить громко, а мы должны любить молча?
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
У Вас ник - класный. Это слово ненавидит пол-России. Специально такой выбрали?))))
Сергей Росси
Зависть, Валера, плохое чувство
Москвич
Да, я москвич и представьте себе горжусь этим, причем с полным правом считаю себя коренным москвичем. Мой прадед уходил из нашего города на русско-турецкую войну освобождать братушек. А разве вы, ПРОСТО ВАЛЕРИЙ, не гордитесь своей Родиной?
Москвич
Да любите , кто вам запретит, только без ругани и фанатизма.
Москвич
Так именно об этом у нас не молчали никогда ни в плане пропаганды, ни в плане "информационного характера". И если ныне "никакие аргументы, со стороны российских дипломатов, не воспринимаются", то это говорит скорее о слабости нашей дипломатии, а заодно и слабости нашей пропаганды и "информационного характера" наших СМИ.
Елена Timm
Такого взрыва пуканов ещё поискать надо. )))
Мария
Автора гнать в шею из России!!!
Марина Николаева
Так он или они в России и не живёт. Так что переезд простое враньё.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Эх.... Если бы вся пена дрыснула из России .. Автор! Езжайте-летите-ползите из моей страны! И прихватите с собой ещё хоть пару десятков таких, как вы!!! Спасибо за честное признание, и пусть ваше желание сбудется в ближайшие дни! Обещаю, лично я - не буду злорадствовать, если в землях, выбранных вами что то пойдёт не так, как в ваших мечтах, и не буду завидовать, если у вас Там все сложится- так, как хотите. Только освободите русскую землю от себя. И.... попутного ветра в спину! Не возвращайтесь!
Natalia Nikonorova
Я то только - за. Пусть уезжает и, главное, со своими детьми. Вот уж они наверняка воспитаны врагами России. Одно не могу понять, где и в чем таких как автор обижали. А то, что говорить они могут, где хотят и что хотят без всякой для себя опасности, это очевидно. Так что свобода слова, которая так важна автору, есть. А чего не хватает? Жилья нет, но это ваша проблема. Кто хотел, все построили. Уж если не построили здесь, то нет никаких шансов построить хоть в той же Словакии и Болгарии.

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