Концерн "Калашников" запустил производство автоматов АК-203 в Индии. Новое оружие, созданное совместно с индийскими компаниями, пройдет войсковые испытания и может стать основным для сухопутных войск страны.
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