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Русская весна

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Ученые нашли новые доказательства существования Ноева ковчега

Ученые нашли новые доказательства существования Ноева ковчега

«Ноев ковчег нашли? Курган в форме ковчега в Турции был под водой 5000 лет назад — в тот же период, что и библейский потоп»: Подтвердить написанное в Библии остается заветной мечтой ученых — теперь они считают, что обнаружили ковчега времен глобальной катастрофы.

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