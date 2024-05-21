Парфюмер Чернышова: цитрусовые ароматы подойдут для важных переговоров

Перед важными переговорами лучше всего отдать предпочтение древесно-цветочным или мягким кожаным ароматам, потому что они будут ассоциироваться с роскошью и могут представить человека окружающим как уверенного в себе.
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