Премьер Саксонии: конфликт на Украине не завершится в этом поколении

Глава правительства Саксонии (регион в Германии) Михаэль Кречмер в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel заявил, что для завершения военных действий на Украине, необходимо стремление заморозить конфликт, а для этого надо признать, что Киев не сможет окончательно урегулировать его в этом поколении и что не каждый квадратный метр украинской территории может быть немедленно освобождён.