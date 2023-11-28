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Мировое обозрение

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Премьер Саксонии: конфликт на Украине не завершится в этом поколении

Премьер Саксонии: конфликт на Украине не завершится в этом поколении

Глава правительства Саксонии (регион в Германии) Михаэль Кречмер в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel заявил, что для завершения военных действий на Украине, необходимо стремление заморозить конфликт, а для этого надо признать, что Киев не сможет окончательно урегулировать его в этом поколении и что не каждый квадратный метр украинской территории может быть немедленно освобождён.

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