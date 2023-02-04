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Захарова: очередные санкции Канады напоминают политику Третьего рейха

Захарова: очередные санкции Канады напоминают политику Третьего рейха

Очередные санкции, утвержденные властями Канады, имеют нечто общее с политикой Третьего рейха. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Оттава занимается подавлением «голоса разума» через «сожжение книг и запрет периодики».

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