Очередные санкции, утвержденные властями Канады, имеют нечто общее с политикой Третьего рейха. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Оттава занимается подавлением «голоса разума» через «сожжение книг и запрет периодики».
Очередные санкции, утвержденные властями Канады, имеют нечто общее с политикой Третьего рейха. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Оттава занимается подавлением «голоса разума» через «сожжение книг и запрет периодики».
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