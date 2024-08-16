Велопарад в Астрахани посвятят именитому земляку – спортсмену и врачу

24 августа на площади Ленина в 14-й раз состоится массовый велопробег. В этом году мероприятие организуют в память о Филимонове Юрии Ивановиче – прославленном астраханце, который был кандидатом медицинских наук, доцентом, главным врачом Астраханского областного врачебно-физкультурного диспансера, председателем областной федерации велоспорта и коллегии судей по велоспорту, а также автором известной на весь Советский Союз методички «Занимайтесь утренней гимнастикой».