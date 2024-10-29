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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миронова о произвольном танце: «Гамлет похож на сильное пламя, которое сжигает все вокруг. Тем он и притягателен, и мерзок одновременно»

Миронова выступает в танцах на льду с Евгением Устенко.  «Судьба Гамлета и Офелии далека от сказки. Персонажи испытывают сильные эмоции, вплоть до жестокости.

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