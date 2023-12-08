Секрет поездки Путина в Аравию

Это исторический визит Путина. В Абу-Даби и Эр-Рияде устами нашего президента Россия и Китай делают саудитам уникальное предложение.
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