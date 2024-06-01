США запустят 2 межконтинентальные ракеты для "демонстрации готовности ядерных сил"

Соединённые Штаты запустят 4 и 6 июня две межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III. Целью пусков является демонстрация готовности американских ядерных сил, а также проверка их эффективности.
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