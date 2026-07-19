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В кастрюльке

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Сытные драники из кабачков с куриным филе и кефиром: готовятся за 15 минут. Подаю на стол с чесночным сметанным соусом

Сытные драники из кабачков с куриным филе и кефиром: готовятся за 15 минут. Подаю на стол с чесночным сметанным соусом

Кабачковый сезон — это бесконечное поле для кулинарных экспериментов. Но чаще всего мы ждём именно драников: быстрых, ароматных, с золотистой корочкой.

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