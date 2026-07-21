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Яннис Адетокумбо о важных матчах сборной Греции: «Если меня вызовут, я, скорее всего, приеду»

Звездный форвард «Майами» Яннис Адетокумбо заявил, что рассчитывает представить Грецию в предстоящем окне ФИБА, а также объяснил, почему пропустил две предыдущие игры национальной команды, в которых греки проиграли Румынии и Португалии.

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