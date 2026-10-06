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Вера Кузнецова получила приз Канн за «Большую семью», но поехать за ним не смогла

Вера Кузнецова получила приз Канн за «Большую семью», но поехать за ним не смогла

На экране Вере Кузнецовой почти всегда доставались матери и бабушки — терпеливые, мудрые, готовые отдавать себя семье без остатка.

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