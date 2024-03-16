Депутат Заварзин: ВСУ активизировались в попытках атаковать объекты РФ

Член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин рассказал, что Вооруженные силы Украины прибегли к использованию беспилотных летательных аппаратов для атак на российские объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы в Самарской области.
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