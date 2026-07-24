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Царьград

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KIRO7: в Вашингтоне крушение гидросамолета ранило 11 человек

KIRO7: в Вашингтоне крушение гидросамолета ранило 11 человек

В штате Вашингтон произошло крушение гидросамолета авиакомпании Kenmore Airlines. На борту находились не менее 10 человек, сообщается об 11 пострадавших.

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