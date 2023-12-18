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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джоркаефф считает, что Гризманн важнее Мбаппе для сборной Франции: «Есть капитан, а есть настоящий лидер – Антуан берет на себя эту роль»

Джоркаефф считает, что Гризманн важнее Мбаппе для сборной Франции: «Есть капитан, а есть настоящий лидер – Антуан берет на себя эту роль»

Напомним, капитаном команды в настоящее время является Килиан Мбаппе. «Настоящий лидер для тренера [Дидье Дешама] – это Гризманн.

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