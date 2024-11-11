Советник президента США по нацбезопасности: Байден будет просить конгресс не бросать Украину Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп 5 ноября одержал победу на выборах президента США.
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Советник президента США по нацбезопасности: Байден будет просить конгресс не бросать Украину Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп 5 ноября одержал победу на выборах президента США.
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