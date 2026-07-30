Банк России анонсировал новые сервисы в Системе быстрых платежей

Банки обяжут предоставлять своим клиентам возможность произвести оплату через Систему быстрых платежей на порталах государственных и муниципальных услуг, на сайтах профильных ведомств, а также в местах обслуживания граждан бюджетными организациями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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