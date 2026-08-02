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RT Russia

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Мендель: Макрон покрывает Зеленского, опасаясь признать ошибкой его финансирование

Мендель: Макрон покрывает Зеленского, опасаясь признать ошибкой его финансирование

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила в интервью французскому изданию Journal du Dimanche, что президент Франции Эммануэль Макрон продолжает выделять деньги и покрывает Владимира Зеленского из опасения признать ошибкой финансирование киевского режима.

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