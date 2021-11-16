Диаспоры. Статус в РФ. Как с ними бороться

Как разные негодяи (ранее этнически к еврейству относившиеся) - за своим еврейством прячутся - когда их к стенке прижимают, так и эти все - как натворят или творят! За "диаспорностью" своей! Расдиаспорить их всех просто надо! С разделением и понятий и - явлений! Вот и всё. Мноогое и оччень мноооогое - встанет на свои места! Со многим - за прошедшее с 2014-го года - Майдана в Киеве и активной, горячей фазы Войны на Донбассе - время - уже определились! И ЗДЕСЬ - тоже надо!

Алексей Плескач

Александр Алексеевич и это должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ ! кроме того запретить нацменам занимать любые чиновничьи должности !пусть управляют своими членами , а не пытаются руководить всей страной

Поясняю. Надо просто те образования - т.н. "диаспоры" - к которым принадлежат те, кто перешёл все грани - расдиаспорить! Показав ЧТО ЭТО ЗА ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАЧЕМ они созданы и КЕМ!!!! КТО - "крыша". И - СВАЛИТЬ ЭТУ "КРЫШУ" - да ТАК, чтобы она - свалившись - прибила нафиг тех, кто дозволял эти явления! Снизу - в САМОЙ Москве! По поводу "диаспор" - любой хабаровчанин, мурманчанин, ростовчанин, белгородец, воронежец - легко и просто может рассказать всё то, что я понаписывал - в своих более ранних - здесь - комментах. НО НЕ МОСКВИЧ! Зажратость, чванство, нежелание иметь хоть какую-то чуть более развитую эрудицию, но при этом - из-за боязни терять тёплые места работы - те почти буквально до недавнего - отлизывали своим "благодетелям". Что и вызвало вот такое вот явление - когда москвичей - вот уже сколько случаев подряд - пытаются чмырить! Стандарт! Описанный - даже! - писателями-классиками разных времён! Ёлы-палы!!! Надо просто иметь чувство собственного достоинства, понимание структуры и - ВСЁ. Вопрос - решаемый. Причина явления - посаженцы выходцев этнических категорий, к которым относятся те - патологичные - кто вот так вот делал все эти случаи! Они же - прямо и открыто - о "крыше" указывали!!! Валить надо - "крышу"!!! А иначе - это как мух ловить! Одну прибил мухобойкой - пять налетят взамен! Пока источник - не прикроешь или не уберёшь! Наведёшь порядок в доме - не будет и мух. Грязи не будет - на которую эти самые мухи летят! Вот! Москву просто чистить надо и - разгружать. А НЕ СМОЖЕМ РАЗГРУЗИТЬ - пока не будут подняты до достойного предела - доходы работающих и пенсионеров - ПО ВСЕЙ РОССИИ! Это делать надо! Более того - поручение Путина - ВСЕЙ бюрократии - висит и не выполнено. Пользоваться надо - в том числе и невыполнением этого поручения. На полную катушку!