Александр Мостовой: "Краснодар" назначил никому не известного человека

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой перед матчем 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и "Локомотивом" в своем Telegram-канале критично оценил тренерские перестановки в штабе "быков" - Владимир Ивич был уволен, на его место пришел Мурад Мусаев.