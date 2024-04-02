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Сэм Альтман более не управляет венчурным фондом, связанным с OpenAI В конце 2021 г...

Сэм Альтман более не управляет венчурным фондом, связанным с OpenAI В конце 2021 г...

Сэм Альтман более не управляет венчурным фондом, связанным с OpenAIВ конце 2021 года компания OpenAI основала собственный венчурный фонд OpenAI Startup Fund, который был должен поддерживать перспективные проекты в области искусственного интеллекта, и главой фонда до недавних пор оставался генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman).

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