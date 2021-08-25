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Носил заношенные штаны и отменял все парады. Самый простой русский царь

Носил заношенные штаны и отменял все парады. Самый простой русский царь

Революция была призвана уничтожить всех царей и богачей, живущих в роскоши за счет простого народа и пьющих из него кровь.

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Vladimir Lioubimcev
Я сразу догадался, о каком царе идет речь... Мой самый уважаемый царь, изо всех... Но что же такое убожество родил?....
Надежда
О первых русских царях мы не имеем достоверного представления, о них сочинили столько небылиц! Об Иване Грозном мы судили по картине, где он "убивает" своего сына, потом написали, что такого не было... Где правда, чему верить...
Святогор Князев
Не забудьте добавить что русский язык знал он очень плохо, и разговаривал со своими придворными "крестьянами" только на немецком или для разнообразия на французском.....
Катерина
30 июня 1887 года увидел свет один из самых мерзких нормативных актов Российской империи, а именно циркуляр «О сокращении гимназического образования», печально известный как «Закон о кухаркиных детях». Сам император Александр III, лично, оставил свою резолюцию на судебном показании крестьянки, сообщавшей, что ее сын хочет учиться: «Это-то и ужасно, мужик, а тоже лезет в гимназию!».
Alexander Kostuchenko
И таки прав был... Вот поставил-бы кто-нибудь такую-же резолюцию ставропольском колхознику ме Мише Горбачеву, глядишь жили-бы сейчас в совсем другой стране...
Alexander Kostuchenko
И таки прав был... Вот поставил-бы кто-нибудь такую-же резолюцию ставропольском колхознику ме Мише Горбачеву, глядишь жили-бы сейчас в совсем другой стране...
Катерина
"... глядишь жили-бы сейчас в совсем другой стране..."-------------------------------------------- А я не хочу в другой. Родина у меня одна. Я и Советскую Родину любила... и нынешнюю люблю.
yuriy
Жаль, что дольше не прожил! При нем никакой бы революции не было...
Ирина
Ха ,да и вашей контрреволюции с целью разграбления страны ,ограбления и геноцида народа ,враги СССР и советского народа .
Олегсандр
Романовы: Папаша Петюни первого Алексей который Михайлович и после них их выкормыши были скверными, завистливыми, алчными и отчасти бездарными. Они раздали земли Руси ради того чтоб усесться и сидеть на царском троне. Единственно где они преуспели так это на войне за западные границы (так называемая сейчас Украина и Прибалтика) и за Кавказ с Крымом. Всё, им больше гордиться нечем, остальное всё проср*ли! Нет им ни уважения ни почитания за их пагубные деяния, переписанную историю и ещё людей сгубили ради своего позёрства.

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