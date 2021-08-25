Носил заношенные штаны и отменял все парады. Самый простой русский царь

Абсолютный рейтингПолитикаНосил заношенные штаны и отменял все парады. Самый простой русский царь Революция была призвана уничтожить всех царей и богачей, живущих в роскоши за счет простого народа и пьющих из него кровь.Вернуться к статье104НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevЯ сразу догадался, о каком царе идет речь... Мой самый уважаемый царь, изо всех... Но что же такое убожество родил?....НадеждаО первых русских царях мы не имеем достоверного представления, о них сочинили столько небылиц! Об Иване Грозном мы судили по картине, где он "убивает" своего сына, потом написали, что такого не было... Где правда, чему верить...Святогор КнязевНе забудьте добавить что русский язык знал он очень плохо, и разговаривал со своими придворными "крестьянами" только на немецком или для разнообразия на французском.....Катерина30 июня 1887 года увидел свет один из самых мерзких нормативных актов Российской империи, а именно циркуляр «О сокращении гимназического образования», печально известный как «Закон о кухаркиных детях». Сам император Александр III, лично, оставил свою резолюцию на судебном показании крестьянки, сообщавшей, что ее сын хочет учиться: «Это-то и ужасно, мужик, а тоже лезет в гимназию!».AKAlexander KostuchenkoИ таки прав был... Вот поставил-бы кто-нибудь такую-же резолюцию ставропольском колхознику ме Мише Горбачеву, глядишь жили-бы сейчас в совсем другой стране...AKAlexander KostuchenkoИ таки прав был... Вот поставил-бы кто-нибудь такую-же резолюцию ставропольском колхознику ме Мише Горбачеву, глядишь жили-бы сейчас в совсем другой стране...Катерина"... глядишь жили-бы сейчас в совсем другой стране..."-------------------------------------------- А я не хочу в другой. Родина у меня одна. Я и Советскую Родину любила... и нынешнюю люблю.YyuriyЖаль, что дольше не прожил! При нем никакой бы революции не было...ИИринаХа ,да и вашей контрреволюции с целью разграбления страны ,ограбления и геноцида народа ,враги СССР и советского народа .ОлегсандрРомановы: Папаша Петюни первого Алексей который Михайлович и после них их выкормыши были скверными, завистливыми, алчными и отчасти бездарными. Они раздали земли Руси ради того чтоб усесться и сидеть на царском троне. Единственно где они преуспели так это на войне за западные границы (так называемая сейчас Украина и Прибалтика) и за Кавказ с Крымом. Всё, им больше гордиться нечем, остальное всё проср*ли! Нет им ни уважения ни почитания за их пагубные деяния, переписанную историю и ещё людей сгубили ради своего позёрства.Комментировать
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