Жителей Твери приглашают порисовать гуашью в котокафе

Котокафе «Мур-мяу» приглашает гостей на мастер-класс по рисованию в компании котиков. Под чутким руководством художницы Марины Дубовой каждый сможет нарисовать милую картинку — любопытного котика и красивую рыбку в аквариуме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии