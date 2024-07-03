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АвтоВАЗ увеличил продажи Lada в России на 51,5% в первом полугодии 2024 года

АвтоВАЗ увеличил продажи Lada в России на 51,5% в первом полугодии 2024 года

АвтоВАЗ продолжает демонстрировать положительную динамику продаж своих моделей в России. В первом полугодии 2024 года компания реализовала 217 631 автомобиль Lada, что на 51,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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