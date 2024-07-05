Пьяный калужанин ударил полицейского и теперь ему грозит до 5 лет заключения

38-летний житель Медынского района, желая избежать административной ответственности, ударил сотрудника правоохранительных органов при исполнении38-летний житель Медынского района, желая избежать административной ответственности, ударил сотрудника правоохранительных органов при исполнении.
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