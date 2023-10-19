"Не можешь уснуть". Уроженка Бийска рассказала о жизни в Израиле под обстрелами ХАМАС

Amic.ru спросил у жительницы Израиля об обстрелах, жизни города в центре страны и отъезде в Россию Боевые действия между израильской армией и палестинским движением ХАМАС уносят жизни тысяч мирных людей в Израиле и секторе Газа.
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