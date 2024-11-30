В Париже впервые показали отреставрированный после пожара Нотр-Дам

За десять дней до открытия Собора Парижской Богоматери показали обновленный католический храм. Его приехал осмотреть президент Франции Эммануэль Макрон, его супруга Брижит, министр культуры Рашида Дати и мэр Парижа Анн Идальго.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии