Путин провёл телефонный разговор с президентом ЮАР

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. В ходе беседы стороны обсудили перспективы углубления взаимовыгодного сотрудничества, включая сферы торговли, экономики и инвестиций.
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