ПЛЕЙМЕЙКЕР

32 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lehanaizhe
    И зачем меня учитывать?Дмитрий Чернышенк...
  • Елена Котенева
    Без чести и совести.Линой Ашрам: Жало...
  • Петр Петрович
    Ты не наказала чиновников, ты предала народ и государство. Шваль ты после этогоТимановская получ...

Джейми Реднапп: «Ливерпуль» – главный фаворит на победу в АПЛ

Джейми Реднапп: «Ливерпуль» – главный фаворит на победу в АПЛ

Экс-футболист «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» Джейми Реднапп высказался о чемпионской гонке в АПЛ.  — Я думаю, если вы посмотрите на эту четверку: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», то «Ливерпуль» будет лидером этой гонки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх