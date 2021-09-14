Джейми Реднапп: «Ливерпуль» – главный фаворит на победу в АПЛ

Экс-футболист «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» Джейми Реднапп высказался о чемпионской гонке в АПЛ. — Я думаю, если вы посмотрите на эту четверку: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», то «Ливерпуль» будет лидером этой гонки.