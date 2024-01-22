Пока нет причин мобилизовать в Украине еще 500 тыс. человек -- президент В. Зеленский

Киев, 21 января /Синьхуа/ -- Причин дополнительно мобилизовать в Украине 500 тыс. человек пока нет. Об этом, как сообщило в воскресенье агентство Интерфакс-Украина, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому каналу Channel 4.