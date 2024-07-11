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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нуньес не сделал результативных действий в двух матчах плей-офф Кубка Америки за Уругвай. У форварда «Ливерпуля» 2 гола в 5 играх турнира

Нуньес не сделал результативных действий в двух матчах плей-офф Кубка Америки за Уругвай. У форварда «Ливерпуля» 2 гола в 5 играх турнира

Сборная Уругвая уступила команде Колумбии (0:1) в полуфинальной игре турнира. Форвард уругвайской команды Дарвин Нуньес провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.

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