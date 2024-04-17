Четыре китайских банка перестали принимать платежи в юанях из России

Банки Китая Industrial and Commercial Bank of China, China CITIC Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou перестали принимать платежи в юанях из РФ из-за риска вторичных санкций, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
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