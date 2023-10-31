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Не сравниваете мёртвых детей Палестины и Израиля! Это другое

Не сравниваете мёртвых детей Палестины и Израиля! Это другое

«Цивилизованный» Запад продолжает объяснять, чем отличаются израильские и палестинские дети. Вот французская журналистка Каролин Фуре призывает не сравнивать «факт преднамеренного убийства детей в результате нападения, как это делает ХАМАС, и факт непроизвольного убийства детей в результате самозащиты, как это сделал Израиль».

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Ну а какого Хуа они плачутся о Холокосте? Не кара ли господня им за отход от 10 хзаповедей?
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2 д.
Александр Пятнистый
именно. задолбали их двойные-тройные стандарты
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2 д.
Александр Пятнистый
так евреи и есть недочеловеки. &quot;За что боролись, на то и напоролись&quot;
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2 д.

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