«Цивилизованный» Запад продолжает объяснять, чем отличаются израильские и палестинские дети. Вот французская журналистка Каролин Фуре призывает не сравнивать «факт преднамеренного убийства детей в результате нападения, как это делает ХАМАС, и факт непроизвольного убийства детей в результате самозащиты, как это сделал Израиль».
Не сравниваете мёртвых детей Палестины и Израиля! Это другое
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Пятнистый
Ну а какого Хуа они плачутся о Холокосте? Не кара ли господня им за отход от 10 хзаповедей?
Ответить
2 д.
Александр Пятнистый
именно. задолбали их двойные-тройные стандарты
Ответить
2 д.
Александр Пятнистый
так евреи и есть недочеловеки. "За что боролись, на то и напоролись"
Ответить
2 д.
Свежие комментарии