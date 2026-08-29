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В Поморье выросли производство и зарплаты в обрабатывающей промышленности

Обрабатывающая промышленность Архангельской области показывает устойчивый рост. По сравнению с 2021 годом объем производства увеличился почти на 9%, а по итогам 2025 года — на 5,1%.

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