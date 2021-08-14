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Тестирование системы Face Pay запустят на «синей» ветке метро с 16 августа

Тестирование системы Face Pay запустят на «синей» ветке метро с 16 августа

РИАМО - 14 авг. С 16 августа участники тестовой группы смогут проходить по системе Face Pay на станции Арбатской-Покровской линии столичного метро, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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