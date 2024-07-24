Море почти восстановило цвет после вчерашних ливней Самое грязное на сейчас — в Адлерском районе. Самое чистое — в Лазаревском и Сириусе.
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Море почти восстановило цвет после вчерашних ливней Самое грязное на сейчас — в Адлерском районе. Самое чистое — в Лазаревском и Сириусе.