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Два маршрута временно изменили схему движения в Алматы

Два маршрута временно изменили схему движения в Алматы

Два автобусных маршрута с 5 октября временно изменили схему движения в Алматы. В Транспортном холдинге мегаполиса отметили, что изменения связаны со строительством канализационных сетей в юго-восточной части Наурызбайского района.

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