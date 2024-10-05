Два маршрута временно изменили схему движения в Алматы

Два автобусных маршрута с 5 октября временно изменили схему движения в Алматы. В Транспортном холдинге мегаполиса отметили, что изменения связаны со строительством канализационных сетей в юго-восточной части Наурызбайского района.
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